Москва, 25 августа, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее предупреждал основателя Telegram Павла Дурова о серьёзных проблемах за границей. Об этом политик рассказал в воскресенье, 25 августа, комментируя задержание создателя мессенджера во Франции.

Соцсети Павел Дуров

«Он посчитал, что самые большие проблемы у него в России, и уехал, затем ещё и получив гражданство/вид на жительство в других государствах. Хотел быть гениальным «человеком мира», который отлично живёт без Родины», — написал Медведев в Telegram-канале.

По мнению зампреда Совбеза, Дуров просчитался, так как за границей враги России не забыли, что он русский, и из-за этого считают его непредсказуемым и опасным. Медведев добавил, что Родину и времена, в которых живёшь, не выбирают.

Политик также сообщил, что спрашивал у Дурова, почему он отказывается сотрудничать с правоохранительными структурами по тяжким преступлениям, на что основатель мессенджера ответил, что это его принципиальная позиция. Медведев предупредил, что с такой позицией трудности будут в любой стране.

Как передавало ИА Регнум, Дурова задержали и арестовали 24 августа сразу по прилёте в аэропорт в пригороде Парижа. Французский телеканал TF1 сообщил, что создателю мессенджера грозит предъявление нескольких обвинений, которые относятся к работе Telegram. Они в том числе касаются подозрений в причастности к терроризму и незаконному обороту наркотиков.

Отец арестованного Валерий Дуров 25 августа сообщил журналистам, что только недавно и случайно узнал про задержание сына.

Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сипягин напомнил про заявление основателя партии Владимира Жириновского, который ещё шесть лет назад говорил, что Дурова не принимают за границей. Ныне покойный политик призывал создателя мессенджера вернуться в Россию.

Возле посольства Франции в Москве 25 августа сторонники Дурова устроили акцию в его поддержку. Они принесли к зданию множество бумажных самолётиков, что является отсылкой к логотипу Telegram.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 25 августа заявила, что внешнеполитическое ведомство следит за реакцией международных организаций на арест Дурова, будут ли они добиваться соблюдения его прав. Москва учтёт их поведение.