Москва, 25 августа, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Умер главный конструктор ракетного комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга. Ему был 91 год. Об этом 25 августа сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

РИА Новости/Вячеслав Рунов

«С прискорбием сообщаем, что на 92-м году жизни скончался Олег Иванович Мамалыга ― главный конструктор ракетного комплекса «Искандер-М», ― говорится в сообщении холдинга в Telegram-канале.

О причине смерти Мамалыги не сообщается.

Олег Мамалыга родился 4 апреля 1933 года в семье военного. Окончив школу с золотой медалью, он без экзаменов поступил в ленинградский «Военмех» на инженера-ракетчика. В 1957 году по распределению попал в Специальное конструкторское бюро в Коломне, где его первым проектом стал противотанковый управляемый реактивный комплекс «Шмель». Принятый на вооружение в 1960 году, он устанавливался на боевые машины и был способен поражать цели на дальности до 2 км.

Также главный конструктор принимал участие в разработке таких вооружений и военной техники, как тактический комплекса «Точка» и оперативно-тактические ракетные комплексы «Ока», «Ока-У» и «Искандер-М».

Мамалыга является лауреатом Государственной премии, кавалером орденов Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, награждён «Знаком Почёта».