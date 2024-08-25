Москва, 25 августа, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Отец основателя Telegram Павла Дурова только недавно случайно узнал о задержании своего сына во Франции. Об этом он рассказал в воскресенье, 25 августа.

lukomore. org/Global Look Press Павел Дуров

«Случайно узнал. Недавно. Мне нечего добавить, я не в курсе», — рассказал Валерий Дуров РЕН ТВ по телефону.

Как передавало ИА Регнум, Дурова задержали вечером 24 августа сразу после его прилёта в аэропорт в пригороде Парижа. По данным французского телеканала TF1, основателю мессенджера грозит предъявление ряда обвинений, относящихся к деятельности Telegram, они в том числе касаются подозрений в причастности к терроризму и незаконному обороту наркотиков.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал Дурова жертвой либеральной диктатуры, которая пытается подавить одиночек, стремящихся вопреки её воле продвигать свободу. Это также грозит и владеющему социальной сетью X (бывший Twitter) Илону Маску, добавил политик.

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что арест Дурова является предупреждением для владельцев всех цифровых платформ, которые не выполняют требования властей замалчивать правду. Он также напомнил, что основатель мессенджера в данном ранее интервью говорил об особом внимании к себе со стороны спецслужб.