Москва, 25 августа, 2024, 13:07 — ИА Регнум. В рамках уголовного дела многодетной матери Юлии Логиновой и её сообщницы Натальи Патоки о торговле младенцами в Москве установлена причастность к преступлениям ещё одной жительницы Московской области — 13-м фигурантом дела стала Виктория Пономарёва. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Михаил Синицын/ТАСС

«Пономарёвой Виктории Витальевне предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними людьми в составе организованной группы», — уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что женщина дала признательные показания. Её причастность к расследуемым преступлениям подтвердили также данные ЗАГС и заключения молекулярно-генетических экспертиз.

В отношении Пономарёвой избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. В частности, ей запрещено покидать Московский регион и общаться с другими обвиняемыми, отправлять и получать корреспонденцию, а также вести телефонные переговоры.

Как сообщало ИА Регнум, проверка в отношении Логиновой началась в октябре 2023 года. Правоохранительные органы заинтересовались ей после того, как медики в крови одного из её детей нашли лекарство, противопоказанное при его болезни.

Всего на иждивении у обвиняемой находятся 15 несовершеннолетних. Женщина рассказала, что двоих детей она родила сама, троих ей родила суррогатная мать, а остальные — приёмные. При этом экспертиза ДНК не подтвердила родство Логиновой ни с одним из детей. Оказалось, что она при регистрации детей в ЗАГС представляла поддельные документы. Следователи подозревают, что женщина могла купить детей.

Преображенский суд Москвы 18 октября отправил Логинову в СИЗО. По делу также проходят Патока, которую подозревают в содействии многодетной матери, и Фаризаде Усманова, передавшая ей своих малолетних дочь и сына для усыновления по фальшивым документам. Следователи установили ещё одну подозреваемую. Ей предъявили обвинение по статье о торговле людьми за сделку, совершённую в 2020 году.

10 августа стало известно, что Логинова в полном объёме признала вину по делу о торговле детьми. Согласно материалам дела, десять уголовных дел о торговле новорождёнными детьми в Москве объединили в одно производство. Срок следствия по этому делу продлили до 16 октября.