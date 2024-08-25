Москва, 25 августа, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Основатель ЛДПР Владимир Жириновский ещё шесть лет назад призывал создателя Telegram Павла Дурова вернуться в Россию и предупреждал, что его не примут за границей. Об этом 25 августа напомнил депутат Госдумы от этой партии Владимир Сипягин.

Кадр из видео Владимир Жириновский

Он в связи задержанием и арестом Дурова во Франции выложил видео, в котором Жириновский в 2018 году поздравляет основателя мессенджера с днём рождения. Политик назвал его «русским Цукербергом» и рекомендовал подумать над тем, в какой стране проживать.

«Сколько времени надо ещё шляться по заграницам, бегать по чужим углам? Я чувствую: не принимает тебя чужая земля. Здесь, на Родине, и интереснее, и веселее. И мы все чувствуем себя большой тёплой семьей», — сказал основатель ЛДПР.

Сипягин также назвал действия французских властей политически мотивированными. По его мнению, они забыли про европейские ценности и свободу СМИ.

«В очередной раз подтверждается тезис о том, что наши специалисты должны оставаться у нас, где они будут цениться и находиться в безопасности», — написал депутат в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, Дурова задержали вечером 24 августа, когда он прилетел в аэропорт Ле-Бурже в пригороде Парижа. По информации французских СМИ, ему могут предъявить обвинения, касающиеся деятельности Telegram, в том числе в причастности к терроризму и незаконному обороту наркотиков.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Дуров просчитался, когда уехал из России, так как за границей его продолжают считать русским, а потому непредсказуемым и опасным. Политик также сообщил, что общался с основателем мессенджера и предупреждал о проблемах за границей в будущем.

Посольство России в Париже потребовало от властей Франции обеспечить соблюдение прав Дурова. Дипломаты запросили разъяснение о причинах его ареста, но местные власти пока уклоняются от взаимодействия по этому вопросу.