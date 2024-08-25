Тель-Авив, Израиль, 25 августа, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве возобновил работу после кратковременной приостановки из-за ударов ливанского шиитского движения «Хезболла» по территории Израиля. Об этом 25 августа объявило управление гражданской авиации Израиля, сообщила телекомпания Al Jazeera.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Уточняется, что обслуживание рейсов возобновилось с 07:00 по местному времени (совпадает с мск).

«Самолёты, перенаправленные в другие аэропорты, вновь будут приниматься в Тель-Авиве», ― добавил пресс-секретарь управления Рой Штайнмец.

Как сообщало ИА Регнум, вылеты авиарейсов из международного аэропорта Тель-Авива приостановили 25 августа из-за ситуации с безопасностью. Прибывающие авиарейсы перенаправляли в другие аэропорты. Пассажирам рекомендовали заранее узнавать об изменениях времени вылетов и прилётов рейсов у авиалиний.

Ранее в тот же день представители ливанского движения «Хезболла» заявили о массированной атаке по военным целям на территории Израиля с применением более 320 ракет. Согласно заявлению «Хезболлы», это стало ответом на убийство Израилем высшего командира группировки Фуада Шокра в результате удара по пригороду Бейрута в июле.

Боевики шиитской группировки в воскресенье утром нанесли удары по 11 израильским военным объектам. До этого телеканал Al Arabiya сообщил о более чем 100 ракетах, выпущенных по северной части Израиля с территории Ливана.

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил в стране режим чрезвычайного положения на ближайшие 48 часов на фоне масштабной атаки ливанского движения «Хезболла».