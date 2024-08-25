Киев, 25 августа, 2024, 10:21 — ИА Регнум. В украинских школьных учебниках 2016 года Курская область и ряд других российских регионов обозначили как часть территории Украины. Об этом 25 августа рассказал представитель Центра противодействия идеологии нацизма Херсонского государственного педагогического университета Юрий Шашков.

РИА Новости

«Очень интересная книга для школьников «Руйнуймо міфи», что означает «ломаем мифы». И в качестве украинской карты здесь Кубань, Слобожанщина, Крым», — заявил «РИА Новости» Шашков.

По его словам, в украинскую Слобожанщину, согласно учебному пособию, якобы входят русские Льгов, Старый Оскол, Ровеньки, Богучар, Белгород. Нападение Вооружённых сил Украины на Курскую область стало результатом пропаганды, считает Шашков.

По мнению эксперта, если Украина считает эти земли своими, то она фактически признает кровную связь с русским народом. Более того, в этом вопросе Украина вступит в конфликт не только с Россией, но и с Польшей. Шашков в этой связи напомнил о мифе о польской государственности «от моря до моря».

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные начали атаковать Курскую область с 6 августа. Российские бойцы не дали им прорваться вглубь российской территории и остановили в приграничных районах. Всего за время боёв на этом направлении украинские формирования потеряли свыше 5,5 тыс. бойцов и 71 танк.

Минобороны России 24 августа сообщило, что российский вертолёт Ми-28НМ уничтожил скопление живой силы, бронированной и автомобильной военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области.

Бойцы российской армии 24 августа с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили в Курской области танк ВСУ, находившийся в лесистой местности.