ДНР, 25 августа, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Военные эвакуационной группы 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, входящие в группировку войск «Юг», вывезли из-под Часова Яра трофейную шведскую БМП CV90. Об этом 25 августа сообщил солдат с позывным Чапа.

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«Эвакуировали CV90 из-под Богдановки, в направлении Часова Яра. Эвакуировали, когда было мало «птичек» (БПЛА. — Прим. ред.), потому что уж очень сильно летают, с первого раза не смогли, через некоторое время её только смогли вытащить», — процитировало военного «РИА Новости».

Внутри подбитой БМП обнаружил снаряды натовского образца и блокнот одного из членов экипажа. Он содержал инструкции по применению систем бронемашины и заметки о выполненных задачах. В последней записи от 21 июля 2023 года боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) обозначил полученные машиной повреждения.

Шведские БМП данной модели разрабатывали для использования в сложных климатических и территориальных условиях северной страны. В качестве вооружения имеются 40-мм пушка, пулемёт калибра 7,62 мм, боекомплект рассчитан на 240 выстрелов.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота показали кадры трофейной канадской бронированной машины Вооружённых сил Украины (ВСУ) Roshel Senator. Российские военные перегнали её в тыл своим ходом.

По данным на 24 августа, за последние сутки СВО украинская армия в совокупности потеряла более 2100 военных. Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ в районах населённых пунктов Переездное, Васюковка, Зализнянское, Катериновка, Часов Яр, Плещеевка, Курахово и Григоровка в ДНР.