Лондон, 25 августа, 2024, 10:55 — ИА Регнум. Киевский режим хочет получить от партнёров из стран Запада разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов по целям в глубине России для демонстрации и якобы для того, чтобы склонить Москву к переговорам. Об этом 25 августа написала британская газета The Guardian со ссылкой на источники в Киеве.

Иван Шилов ИА Регнум

По их утверждению, использование англо-французских ракет в «демонстрационной атаке» призвано показать российской стороне уязвимость военных объектов вблизи Москвы для прямых ударов, так как Россия, как считает киевский режим, будет рассматривать возможность переговоров только в том случае, если он будет способен угрожать Москве и Санкт-Петербургу.

«Однако это стратегия с высоким риском, и она пока не пользуется поддержкой США», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 августа бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что сегодня никакие мирные переговоры с Украиной невозможны. Он уточнил, что проведение их с главой киевского режима Владимиром Зеленским — это то же самое, что вести переговоры с Гитлером.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 21 августа заявил, что после попытки вторжения украинских формирований в Курскую область никакие переговоры с Киевом невозможны до полного разгрома врага. Политик добавил, что до этого Россия могла попасть в переговорную ловушку, однако теперь всё стало на свои места.

Президент России Владимир Путин 12 августа заявил, что Москве не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре и пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Российский лидер уточнил, что киевский режим выполняет волю своих западных хозяев нападением ВСУ на российский регион.