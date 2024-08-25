Москва, 25 августа, 2024, 09:22 — ИА Регнум. В уголовном деле многодетной матери Юлии Логиновой и её сообщницы Натальи Патоки о торговле новорождёнными детьми появилась новая фигурантка — жительница Московской области Виктория Пономарева. Об этом 25 августа сообщили в правоохранительных органах.

Михаил Синицын/ТАСС Юлия Логинова

Отмечается, что подозреваемая уже дала признательные показания, сообщил ТАСС. Также её причастность к преступлению подтверждена сведениями из органов ЗАГС и заключениями молекулярно-генетических судебных экспертиз.

В отношении женщины суд избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий. Ей запрещено покидать Москву и Подмосковье, общаться с остальными обвиняемыми и свидетелями, отправлять и получать корреспонденцию, а также вести переговоры с использованием средств связи и интернета.

«Пономарёвой Виктории предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними людьми в составе организованной группы (ч. 3 ст. 127.1 УК РФ)», ― уточнил источник в правоохранительных органах.

Всего по делу проходят 13 фигурантов.

Как сообщало ИА Регнум, проверка в отношении главной фигурантки дела началась в октябре 2023 года. Логинова попала в поле зрения правоохранителей, когда медики в крови одного из её детей нашли лекарство, противопоказанное при его болезни. При выяснении, откуда у женщины столько детей, она рассказала, что двоих родила сама, троих ей родила суррогатная мать, а остальные — приёмные.

Экспертиза ДНК не подтвердила родство Логиновой ни с одним из детей. По версии следствия, Логинова в 2018–2019 годах подавала ложные сведения о рождении детей в специализированные органы, так как по медицинским показаниям она не могла родить их в этот период. Следователи подозревают, что женщина могла купить детей. Всего на иждивении у обвиняемой находятся 15 несовершеннолетних.

Преображенский суд Москвы 18 октября принял решение отправить Логинову под арест. По делу также проходят Наталья Патока, которую подозревают в содействии Логиновой, и Фаризаде Усманова, передавшая ей своих малолетних дочь и сына для усыновления по фальшивым документам.

Следственные органы проводят ДНК-тесты, чтобы установить новых фигуранток в рамках уголовного дела о торговле новорождёнными детьми в Москве. Следователям удалось установить ещё одну подозреваемую. Женщине предъявили обвинение по статье о торговле людьми за сделку, совершённую в 2020 году.

Согласно материалам дела, десять уголовных дел о торговле новорождёнными детьми в Москве объединили в одно производство. Срок следствия по этому делу продлили до 16 октября.

10 августа стало известно, что Логинова в полном объёме признала вину по делу о торговле детьми.