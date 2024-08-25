Вашингтон, 25 августа, 2024, 08:48 — ИА Регнум. После вторжения украинских формирований в Курскую область США и Великобритания передали киевскому режиму спутниковые снимки российского региона для отслеживания переброски подкреплений армии России. Об этом сообщила американская газета New York Times со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Через считаные дни после наступления США и Великобритания предоставили Украине спутниковые изображения и другую информацию о Курской области <…> чтобы дать возможность командному составу лучше отслеживать переброску российских подкреплений, которые могли атаковать украинские войска или отрезать им путь вероятного отхода на Украину», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что некоторые чиновники в США считают, что попытка Киева захватить территории на западе России грозит чрезмерным расширением линий снабжения украинских формирований и зоны действия средств противовоздушной обороны. А переброска дополнительных сил в Курскую область, по их мнению, создаёт слабые места вдоль линии фронта ВСУ на востоке Украины, особенно в Донбассе, где украинские войска сталкиваются с интенсивным российским наступлением.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Киев готовил нападение на территорию Курской области «секретно и без обратной связи». По его утверждению, киевский режим не проводил никаких консультаций с Берлином перед этим.

Советник руководителя офиса главы киевского режима Михаил Подоляк 15 августа рассказал, что украинские власти обсуждали атаку ВСУ на Курскую область с западными союзниками. В свою очередь, западные союзники Киева утверждают, что они якобы не были заранее проинформированы о нападении на территорию РФ.

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Запад поддерживает атаку ВСУ на Курскую область. Он уточнил, что киевский режим при поддержке западных стран совершил террористическую атаку в российском регионе, целями которой стали мирное население и гражданские объекты.