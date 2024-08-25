Москва, 25 августа, 2024, 05:27 — ИА Регнум. Запрос по хештегу #Telegram в строке поиска социальной сети Х (бывший Twitter) перестал выдавать результаты. Это происходит на фоне задержания во Франции основателя указаного мессенджера Павла Дурова.

Иван Шилов ИА REGNUM Смартфон

Вместе с тем при поиске в Х по хештегу #Durov каких-либо проблем не возникает.

В Telegram в свою очередь появился хештег для поддержки Дурова — #FREEDUROV. Некоторые каналы в этом мессенджере, которые присоединяются к акции, выкладывает видеозаписи и фотографии с предпринимателем. Есть и те, кто распространяет его цитаты.

Как сообщало ИА Регнум, Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже (пригород Парижа) вечером 24 августа. Его арестовали. 25 августа предприниматель должен предстать перед судом.

Журналисты распространили информацию, согласно которой Дурову могут предъявить несколько обвинений, касающихся деятельности Telegram и связанных в том числе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.

Претензии французских властей состоят в том, что сообщения в этом мессенджере шифровались, а Дуров не сотрудничал по этому вопросу с силовыми органами Франции.

Владелец соцсети Х, американский миллиардер Илон Маск назвал арест Дурова «убедительной рекламой» первой поправки к американской конституции, которая ограничивает Конгресс США в принятии законопроектов, посягающих в том числе на свободу слова и прессы. Основатель Tesla также удивился из-за того, что Дурову грозит 20 лет тюрьмы.