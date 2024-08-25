Идлиб, Сирия, 25 августа, 2024, 05:08 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России уничтожили в Сирии три места базирования боевиков. Об этом в ходе брифинга 24 августа сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике Олег Игнасюк.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС России в Сирии

«23 августа ударам ВКС России уничтожены три места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывшихся в труднодоступных районах сирийской пустыни «Белая», — сообщил Игнасюк.

Он добавил, что в течение прошедших суток ЦПВС не фиксировал в Идлибской зоне деэскалации фактов обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок.

Как передавало ИА Регнум, 10 июля ВКС России нанесли высокоточные удары по объектам незаконных вооружённых формирований в сирийской провинции Идлиб, в том числе по лагерю подготовки боевиков в районе населённого пункта Ашхани-Тахтани, мастерской по производству беспилотных летательных аппаратов. В результате ударов ликвидировано 15 боевиков, ещё 20 получили ранения.

23 июля замруководителя ЦПВС в Сирии сообщил, что российский беспилотный летательный аппарат «Форпост-Р» в ответ на непрекращающиеся попытки радикальных формирований при помощи БПЛА и реактивных систем залпового огня атаковать объекты на территории, подконтрольной сирийскому правительству, нанёс удар по месту базирования боевиков в провинции Идлиб.