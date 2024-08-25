Москва, 25 августа, 2024, 04:00 — ИА Регнум. Работающие на Западе международные неправительственные организации (НПО) после блокировки мессенджера Telegram в РФ в 2018 году потребовали от властей России не препятствовать работе этой платформы, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с арестом во Франции сооснователя указанного ресурса Павла Дурова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Ранее стало известно, что французские власти задержали предпринимателя после того, как он прилетел в аэропорт Ле-Бурже. Его поместили под стражу. По данным СМИ, претензии Парижа состоят в том, что Дуров не сотрудничал с силовыми органами Франции, а сообщения в мессенджере шифровались.

«Эти западные НПО призвали российские власти прекратить создавать препоны в работе Telegram. Они обратились к ООН, Совету Европы, ОБСЕ, Евросоюзу, США и правительствам других стран с просьбой противостоять действиям России, защитить основные права свободы выражения и конфиденциальности», — отметила она в своём Telegram-канале.

Захарова напомнила, что тогда с такими требованиями выступили 26 организаций. Официальный представитель МИД также опубликовала список всех этих структур.

Она также поинтересовалась у своих подписчиков, какие мысли есть у них по поводу возможной реакции западных НПО на арест Дурова во Франции. Захарова предложила два варианта. Первый состоит в том, что эти структуры потребуют освободить сооснователя Telegram, а второй — в том, что они промолчат.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа канал «Украина сейчас» со ссылкой на источники среди журналистов, близких к Европарламенту, выдвинул предположение, что французские власти могут использовать судебный процесс над Дуровым, чтобы у ЕС была причина ввести санкции против Telegram.

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Павел Дуров пострадал от либеральной диктатуры, которая пытается подавить тех, кто в одиночку стремится продвигать свободу и не следует её политике.

Стало известно, что судебное заседание по делу сооснователя Telegram во Франции пройдёт уже 25 августа. По данным телеканала TF1, ему хотят предъявить несколько обвинений, связанных в том числе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.