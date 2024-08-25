Москва, 25 августа, 2024, 04:07 — ИА Регнум. Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский ещё шесть лет назад призывал основателя мессенджера Telegram Павла Дурова вернуться в Россию. Об этом 25 августа напомнил депутат Государственной думы России Владимир Сипягин (ЛДПР), опубликовав в своём Telegram-канале соответствующий видеоролик.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Явно политические мотивы в действиях французских властей наблюдаем в эти часы… Вспомнил кадры того, как 6 лет назад основателя VK и Telegram поздравил наш основатель, основатель ЛДПР Владимир Жириновский. И уже тогда он призывал Дурова вернуться на родину», — говорится в сопровождающем сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3911189" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Жириновский призывал Павла Дурова вернуться в Россию

В видеообращении Жириновский, поздравляя Дурова с днём рождения, назвал его «русским Цукербергом» и предположил, что основателя мессенджера «не принимает чужая земля», а также призвал его задуматься о возвращении на родину, «на родные берега».

Как передавало ИА Регнум, о задержании Павла Дурова в парижском аэропорту Ле-Бурже стало известно в субботу вечером, 24 августа. Соответствующий ордер выдало Национальное управление судебной полиции Франции (OFMIN) на основании предварительного расследования. Французские следовали поместили Дурова под стражу. Сообщалось, что в воскресенье ему могут предъявить обвинения по целому ряду преступлений, среди которых терроризм, незаконный оборот наркотиков, мошенничество, отмывание денег, размещение неправомерного контента. Основателю Telegram грозит 20 лет тюремного заключения. Франция считает Дурова причастным к совершению преступлений из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями.

Американский журналист Такер Карлсон назвал произошедшее предупреждением для владельцев всех платформ, которые отказываются замалчивать правду по приказу правительств. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчеркнул, что арест Павла Дурова подтверждает движение западных стран в сторону тоталитарного общественного устройства и показывает, что представителям медиаресурсов, играющих заметную роль в информационном пространстве, небезопасно посещать такие страны.