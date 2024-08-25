Германия, 25 августа, 2024, 03:31 — ИА Регнум. Подозреваемый в совершении теракта, в результате которого погибли три человека, сдался полиции в немецком Золингене. Об этом 25 августа сообщила газета Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM Кровь на ноже

Отмечается, что спустя почти 26 часов после теракта на фестивале в Золингене к сотрудникам полиции подошёл молодой мужчина и сказал, что он — именно тот, кого ищут полицейские. При этом мужчина был весь в крови. По предварительным данным, подозреваемый является гражданином Сирии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что группировка «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение с ножом на фестивале в городе Золингене (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) на западе ФРГ. При этом никаких доказательств своих слов представители группировки не представили.

Полиция провела обыск в центре для беженцев после террористического акта и гибели трёх человек в немецком Золингене. К розыску преступника привлекли кинолога с собакой, которая привела следователей от места, где нашли нож, к приюту для беженцев на Вупперштрассе. Спецподраздение полиции окружило здание и взяло его штурмом.

Вооружённый ножом мужчина вечером 23 августа напал на людей на городском празднике «Фестиваль многообразия», приуроченном к 650-летию Золингена. В результате не менее трёх человек погибли. Полиция уточняла, что жертвами стали 67-летний и 56-летний мужчины, а также 56-летняя женщина. Кроме того, пострадали как минимум восемь человек. По данным полиции, пятеро из них получили серьёзные ранения. Преступник с места происшествия скрылся.