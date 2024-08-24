Москва, 25 августа, 2024, 02:39 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, решатся ли международные структуры потребовать от властей Франции освободить сооснователя Telegram Павла Дурова, которого ранее задержали в пригороде Парижа и отправили под стражу.

Соцсети Павел Дуров

Вечером 24 августа предприниматель был задержан в аэропорту Ле-Бурже, куда прибыл на своём самолёте.

Захарова решила отреагировать на ситуацию с Дуровым. Она спросила читателей своего Telegram-канала о том, какую реакцию ждать от международных организаций.

«Как думаете, на этот раз они будут взывать к Парижу и требовать освобождения Дурова, или проглотят языки?» — написала официальный представитель МИД РФ.

Она напомнила, что в 2018 году власти России решили заблокировать Telegram в рамках требований предоставить ключи шифрования. При этом тогда, в связи с блокировкой, выступило несколько правозащитных структур, которые призвали Москву вернуть доступ к мессенджеру.

По словам официального представителя МИД РФ, после этого организации попросили ЕС, Совет Европы, ОБСЕ, ООН, США и правительства других стран противостоять действиям России по отношению к Telegram. Кроме того, Захарова напомнила, что Дурова тогда никто не задерживал.

Как сообщало ИА Регнум, по данным телеканала TF1, Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы во Франции. Его заподозрили в бесчисленном количестве правонарушений и преступлений, связанных с деятельностью Telegram. Претензии Парижа состоят в том, что Дуров не сотрудничал с силовыми органами Франции, а сообщения в мессенджере шифровались.

Первое судебное заседание по делу сооснователя Telegram пройдёт уже 25 августа. Журналисты также распространили сведения, согласно которым Дурову, вероятно, предъявят несколько обвинений, связанных в том числе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.

В МИД РФ заявили, что посольство России во Франции сразу после задержания Дурова приступило к работе по прояснению этой ситуации, не дожидаясь запросов со стороны представителей предпринимателя.