Париж, 25 августа, 2024, 02:03 — ИА Регнум. Подозреваемый в организации теракта возле синагоги Бет Яаков в департаменте Эро на юге Франции задержан. Об этом сообщил 24 августа министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен в социальной сети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

«Подозреваемый виновник преступного поджога синагоги был задержан», — написал министр и поблагодарил правоохранителей за успешное задержание.

Как уточнил телеканал BFMTV, подозреваемого нейтрализовали в городе Ним. В ходе задержания мужчина получил несколько пулевых ранений. Подозреваемый передан медикам, угроза его жизни отсутствует.

Ранее ИА Регнум сообщало, что более 200 сотрудников полиции и жандармов задействованы в розыске виновника теракта у синагоги в департаменте Эро на юге Франции. Утром 24 августа возле синагоги Бет Яаков в курортном городе Ла-Гранд-Мот мужчина поджёг автомобили. В одном из них находился баллон с пропаном, который взорвался. В результате инцидента пострадал сотрудник полиции. В синагоге в момент взрыва находились раввин и ещё четыре человека, они не пострадали.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом и выразил солидарность со всеми евреями Франции. Расследовать произошедшее поручили Национальной антитеррористической прокуратуре (PNAT).