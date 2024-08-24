Москва, 25 августа, 2024, 01:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил работников угольной промышленности с Днём шахтёра. Видеообращение главы государства 25 августа опубликовал официальный сайт Кремля.

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«Сердечно поздравляю всех работников угольной промышленности с профессиональным праздником. Его с огромным уважением к людям горняцкого дела отмечают в регионах, где эта отрасль одна из ключевых в экономике, в жизни в целом — это наши угольные бассейны от Дальнего Востока и Арктики до Сибири и Юга России», — отметил Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3911174" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Поздравление Владимира Путина с Днём шахтёра

Глава государства подчеркнул, что эта профессия требует выдержки и стойкости, и заметил, что на сегодняшний день на предприятиях угольной промышленности работают почти 150 тысяч человек.

Также Владимир Путин отметил заслуги шахтёров Донбасса и пообещал сделать всё возможное для возрождения угледобычи и металлургии в регионе.

День шахтёра — профессиональный праздник работников угольной промышленности, который отмечается ежегодно в последнее воскресенье августа.

Как передавало ИА Регнум, 22 августа Владимир Путин поздравил россиян с Днём Государственного флага. Он отметил, что Россия чествует государственный флаг, который наряду с гимном и гербом является одним из основных символов Российского государства.