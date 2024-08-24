Путин поздравил работников угольной отрасли с профессиональным праздником
Москва, 25 августа, 2024, 01:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил работников угольной промышленности с Днём шахтёра. Видеообращение главы государства 25 августа опубликовал официальный сайт Кремля.
«Сердечно поздравляю всех работников угольной промышленности с профессиональным праздником. Его с огромным уважением к людям горняцкого дела отмечают в регионах, где эта отрасль одна из ключевых в экономике, в жизни в целом — это наши угольные бассейны от Дальнего Востока и Арктики до Сибири и Юга России», — отметил Путин.
Глава государства подчеркнул, что эта профессия требует выдержки и стойкости, и заметил, что на сегодняшний день на предприятиях угольной промышленности работают почти 150 тысяч человек.
Также Владимир Путин отметил заслуги шахтёров Донбасса и пообещал сделать всё возможное для возрождения угледобычи и металлургии в регионе.
День шахтёра — профессиональный праздник работников угольной промышленности, который отмечается ежегодно в последнее воскресенье августа.
Как передавало ИА Регнум, 22 августа Владимир Путин поздравил россиян с Днём Государственного флага. Он отметил, что Россия чествует государственный флаг, который наряду с гимном и гербом является одним из основных символов Российского государства.