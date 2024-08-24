Париж, 25 августа, 2024, 00:25 — ИА Регнум. Стоимость криптовалюты Toncoin (TON) начала падать на мировом рынке после сообщений о задержании во Франции сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

Ранее французские СМИ распространили информацию о том, что Дурова задержали в аэропорту в пригороде Парижа. Также стало известно, что его поместили под стражу и он готовится предстать перед судом.

Согласно данным биржи Binance, цена за Toncoin упала уже почти на 15 процентов.

Эта криптовалюта используется в Telegram. Блокчейн TON разработала команда мессенджера. Изначально токен имел название GRAM (GRM).

Как сообщало ИА Регнум, телеканал TF1 отметил, что Павлу Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции, если суд признает его виновным. Первое судебное заседание пройдёт уже 25 августа.