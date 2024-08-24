Париж, 24 августа, 2024, 23:52 — ИА Регнум. Более 200 сотрудников полиции и жандармов задействованы в розыске виновника теракта у синагоги в департаменте Эро на юге Франции. Об этом 24 августа сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на премьер-министра страны Габриэля Атталя.

Nicolas Liponne / Look Press

Утром 24 августа возле синагоги Бет Яаков в курортном городе Ла-Гранд-Мот мужчина поджёг автомобили. В одном из них находился баллон с пропаном, который взорвался. В результате инцидента пострадал сотрудник полиции. В синагоге в момент взрыва находились раввин и ещё четыре человека, они не пострадали.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом и выразил солидарность со всеми евреями Франции. Расследовать произошедшее поручили Национальной антитеррористической прокуратуре (PNAT).

Как указал премьер Франции Атталь, если бы в синагоге в момент взрыва находились прихожане, то могли быть жертвы. В розыске поджигателя автомобилей задействованы около 200 полицейских и жандармов. Отмечается, что у подозреваемого при себе был палестинский флаг.

Ранее ИА Регнум сообщало, что французская полиция объявила в розыск мужчину, которого заметили в парижском метро якобы с поясом со взрывчаткой. После сообщения о террористе станцию «Насьон», расположенную на площади Нации в 11-м и 12-м округах города, полностью эвакуировали. Силовики при поддержке сапёров обследовали участок метро в поисках взрывчатки, информация не подтвердилась.

Также сообщалось, что во Франции уроженца Донбасса заподозрили в подготовке террористических актов. Пострадавшего в результате взрыва мужчину арестовали на больничной койке. 26-летний подозреваемый проживал в отеле около аэропорта Шарль-де-Голль. В его номере полицейские обнаружили взрывные устройства, наличные деньги, бланки паспортов и оружие.