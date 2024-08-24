Москва, 24 августа, 2024, 23:46 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) вновь внесла домен Steam Community в Единый реестр запрещённой информации, следует из данных на сайте ведомства.

Михаил Гребенщиков / ТАСС

Роскомнадзор не назвал причин такого шага. Игровая площадка попадает в указанный перечень в третий раз. Она оказывалась в реестре запрещённой информацией в 2015 году и в феврале 2024 года. Тогда решения были связаны с появлением на Steam сведений, касающихся наркотических средств.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отметила, что Роскомнадзор ограничил доступ только к одной странице, а не ко всей площадке.

Steam включает в себя магазин видеоигр и форум для общения пользователей. Сайтом владеет американская компания Valve Corp. В конце июня число пользователей Steam в мире, которые одновременно находились онлайн, составило почти 37 млн.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа стало известно, что ещё в начале текущего месяца Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к сайту издания Astra. Причины блокировки не назывались. Работа сайта была запущена в апреле 2022 года.