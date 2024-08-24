* — террористическая организация деятельность которой запрещена в РФ

Германия, 24 августа, 2024, 23:10 — ИА Регнум. Группировка «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение с ножом на фестивале в городе Золингене (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) на западе ФРГ. Об этом её представители сообщили в социальных сетях.

Gil Megidish

Заявление террористов приводится агентством Reuters. Они утверждают, что совершили нападение якобы «в отместку» за мусульман в Палестине и по всему миру.

При этом никаких доказательств своих слов представители группировки не представили. Журналисты отметили, что осталось неясным, насколько тесную связь имеет ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с тем, кто совершил нападение в Золингене.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 23 августа в Золингене неизвестный напал на прохожих с ножом. Злоумышленник наносил удары без разбора, а после скрылся с места происшествия. В результате по меньшей мере три человека погибли и ещё восемь пострадали.

Свидетели утверждали, у подозреваемого была «арабская внешность». Полиция начала поиски нападавшего на людей.

В рамках расследования этого дела полиция задержала 15-летнего подростка. По предварительным данным, он не является непосредственным исполнителем нападения. Юношу обвинили в том, что он не сообщил о готовящемся преступлении.

Примерно в 200 метрах от места нападения сотрудники правоохранительных органов нашли нож, которым мог пользоваться преступник, совершивший нападение.