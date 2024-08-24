Германия, 24 августа, 2024, 22:56 — ИА Регнум. Обыск в центре для беженцев провели сотрудники полиции из командования спецопераций после террористического акта и гибели трёх человек в немецком Золингене. Об этом 24 августа сообщает издание Bild.

Dean Mouhtaropoulos / Bongarts / Global Look Press

Приют для беженцев находится в 300 метрах от места, где злоумышленник с ножом атаковал людей. Орудие убийства — нож, которым нападавший убил трёх человек, найден в 150 метрах от приюта.

При этом к розыску преступника привлекли кинолога с собакой, которая привела следователей от места, где нашли нож, к приюту для беженцев на Вупперштрассе. Спецподраздение полиции окружило здание и взяло его штурмом. Сейчас в приюте проводят обыск и допрашивают проживающих там людей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сотрудники правоохранительных органов задержали 15-летнего подростка после нападения мужчины с ножом на гостей фестиваля в городе Золинген. По предварительным данным, подросток он не является непосредственным исполнителем атаки, его обвинили в том, что он не сообщил о запланированных преступлениях.

Следователи продолжают выяснять мотивы преступника. Старший прокурор Маркус Касперс заявил, что атака могла быть актом терроризма.

Вооружённый ножом мужчина вечером 23 августа напал на людей на городском празднике «Фестиваль многообразия», приуроченном к 650-летию Золингена. В результате не менее трёх человек погибли. Полиция уточняла, что жертвами стали 67-летний и 56-летний мужчины, а также 56-летняя женщина. Кроме того, пострадали как минимум восемь человек. По данным полиции, пятеро из них получили серьёзные ранения.

Преступник с места происшествия скрылся. Полиция Германии продолжает его поиски. Замглавы профсоюза германской полиции Михаэль Мертенс подчеркнул, что конкретных данных о нападавшем пока нет, описания его личности противоречивы.