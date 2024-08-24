Киев, 24 августа, 2024, 22:57 — ИА Регнум. Польские танки PT-91 Twardy, переданные Киеву больше года назад, участвуют во вторжении формирований Вооружённых сил Украины в Курскую область. Об этом 23 августа заявил президент Польши Анджей Дуда.

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«Мы с волнением смотрим на то, что переданные нами больше года назад танки PT-91 Twardy сегодня на полях сражений в районе Курска», — приводит его слова польское издание Rzeczpospolita.

Также Дуда заявил, что Польша продолжит оказывать киевскому режиму военную помощь, в том числе обучая украинских военных. Он также пообещал продолжить политическую поддержку Украины в вопросе вступления в Евросоюз и НАТО.

С такой речью президент Польши выступил в Киеве по случаю Дня независимости Украины.

Как передавало ИА Регнум, ранее телеканал Sky News со ссылкой на источники заявил, что украинские формирования, вторгнувшиеся в Курскую область, используют британские танки Challenger 2. О количестве задействованных ВСУ британских боевых машин во вторжении в российский регион не сообщалось.

Вооружённые силы Украины атакуют Курскую область с 6 августа. Российские военные остановили противника в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь региона. 22 августа замначальника главного военно-политического управления Министерства обороны России генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российские военные уничтожили на территории приграничного района Курской области американский танк Abrams.

По данным Минобороны РФ от 24 августа, украинские войска за время боевых действий на курском направлении потеряли более 5500 военнослужащих, 71 танк, 30 боевых машин пехоты, 57 бронетранспортёров, 372 боевые бронированные машины, 36 артиллерийских орудия, пять установок ЗРК, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три HIMARS и одну MLRS производства США, а также семь станций радиоэлектронной борьбы.