Курск, 24 августа, 2024, 22:57 — ИА Регнум. Оперштаб Курской области в связи с действующим режимом контртеррористической операции (КТО) ограничил активность в акватории и прибрежной зоне водохранилища в Курчатове, где расположена Курская атомная электростанция (АЭС). Об этом в субботу, 24 августа, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Илья Питалев/РИА Новости

«В рамках действующего на территории области режима КТО региональным оперштабом ограничена активность в акватории Курчатовского водохранилища и его прибрежной зоне», — написал Смирнов в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что в пределах прибрежной зоны временно запрещено проведение культурных и спортивных мероприятий, рыболовство, а также использование любых плавательных средств.

Как передавало ИА Регнум, режим действия контртеррористической операции в Курской области ввели 10 августа. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что соответствующее решение приняли для обеспечения безопасности мирных жителей и пресечения угроз совершения терактов украинскими диверсионно-разведывательными формированиями.

18 августа в Министерстве обороны России заявили, что ведомство с «надлежащей осторожностью» относится к информации о подготовке киевским режимом к провокации на Курской АЭС. Руководство МО РФ расценивает подобные действия как прямое и явное нарушение международной конвенции, принятой резолюцией «О борьбе с актами ядерного терроризма».

22 августа в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что Россия уведомила агентство об обнаружении остатков дрона на территории Курской АЭС. Как указал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС ожидается в начале следующей недели.