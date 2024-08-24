Москва, 24 августа, 2024, 21:13 — ИА Регнум. Журналист, литератор и бывший игрок телевизионного интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Александр Бялко умер на 72-м году жизни, рассказала 24 августа журналистам его дочь Мария Бялко.

Кадр из видео

«Папа умер вчера вечером», — приводит её слова РЕН ТВ.

Мария Бялко не назвала причину смерти отца. Прощание с ним назначили на 27 августа, место похорон пока не определили.

На вопрос, чем Александр Бялко занимался в последние годы, Мария сказала, что он просто был на пенсии.

Бялко родился 28 августа 1952 года. Пришёл клуб «Что? Где? Когда?» в 1979 году, покинул его в 2010-м. В 2000 году его наградили «Хрустальной совой».

Первое высшее образование Бялко получил в МИФИ по специальности «ядерная физика», потом окончил Московский институт журналистики при факультете журналистики МГУ и Московский институт иностранных языков. Знал восемь языков.

Бялко преподавал в МИФИ, работал на руководящих должностях в ряде компаний, работал деканом Академии труда и социальных отношений. В сентябре 2006 года на радиостанции «Культура», вышел проект с его участием «Бялко-шоу. Энциклопедия ненужных знаний».