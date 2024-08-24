Москва, 24 августа, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Следователи дополнительно допросили троих потерпевших в рамках расследования уголовного дела о подготовке покушений на главреда медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и телеведущую Ксению Собчак. Об этом стало известно 24 августа из материалов производства.

Пресс-служба СУ СКР по ХМАО

«В качестве потерпевших дополнительно допрошены три человека», — процитировало «РИА Новости» выдержку из документа.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила попытку покушения на Симоньян и Собчак. В Москве и Рязанской области были задержаны неонацисты из группировки «Параграф 88», осуществлявшие под руководством украинских спецслужб подготовку к покушениям. За каждое убийство им обещали вознаграждение в размере 1,5 млн рублей.

1 апреля Служба безопасности Украинызаочно обвинила Симоньян в геноциде, посягательстве на территориальную целостность страны, «пропаганде» специальной военной операции и оправдании боевых действий России на украинской территории. Главред RT предположила, что СБУ таким образом пытается подготовить оправдание на случай покушения.

24 августа с обвиняемым в подготовке покушений провели очную ставку. В тот же день Следственный комитет завершил предварительное расследование уголовного дела.