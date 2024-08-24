Бангкок, 24 августа, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Личности двух россиян, погибших при оползне на таиландском Пхукете, установлены. Об этом сообщило 24 августа генеральное консульство России.

The Phuket Express

Погибли мужчина 1986 года рождения и женщина 1988 года рождения. Дипломаты оповестили их родственников о случившемся.

«В ближайшее время будет решаться вопрос организации репатриации тел на Родину», — говорится в сообщении генконсульства в Telegram-канале.

Диппредставительство также выразило соболезнования родственникам и близким всех, кто погиб во время этого стихийного бедствия.

Как передавало ИА Регнум, таиландская газета Khaosod 23 августа сообщила о гибели восьмерых человек при сходе оползня на Пхукете, в том числе двоих россиян. Среди погибших также были граждане Таиланда и Мьянмы.