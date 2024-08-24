Москва, 24 августа, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Москвич Александр Чусов вырастил луковицы весом более 3 кг. Об этом 24 августа сообщил Telegram-канал «Аптекарский огород МГУ».

Кадр из видео

Мужчина утверждает, что выращенные им луковицы могут быть самыми тяжёлыми в России, поэтому он подал заявку на рекорд страны.

Сообщается, что гигантские луковицы вместе с пятью тыквами весом до 750 кг покажут на выставке урожая в «Аптекарском огороде» в Москве 14 сентября.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2020 года японский фермер Хироёси Уцуномия из префектуры Эхимэ вырастил тыкву весом 410,3 кг под музыку Моцарта. Она стала самой крупной тыквой, выращенной в стране.