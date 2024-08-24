Москва, 24 августа, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Служебных собак, подготовка которых ведётся на базе 470-го учебного центра служебного собаководства Вооружённых сил, научили обнаруживать беспилотники в воздухе. Об этом 24 августа сообщил журналистам замначальника учебного центра по военно-политической работе майор Сергей Дегтярёв.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«[Существует] отработанная методика с учётом опыта СВО, это обозначение [лаем] служебной собакой беспилотных летательных аппаратов», — сказал Дегтярёв.

По его словам, в среднем на подготовку собаки уходит от трёх до шести месяцев. Он отметил, что к обнаружению беспилотников способны не только немецкие, восточноевропейские и бельгийские овчарки, но и некоторые охотничьи породы.

Отмечается, что собаки могут улавливать по звуку беспилотники с расстояния до 700 м.

Как передавало ИА Регнум, в марте пёс по кличке Балбес ценой своей жизни спас российских военных на херсонском направлении. Собака вцепилась зубами в украинский FPV-дрон и погибла, не позволив атаковать позиции армии России.