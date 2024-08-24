Донецк, 24 августа, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Около 12 млрд рублей компания «ИМПЭКС-ДОН» планирует вложить в модернизацию четырёх угледобывающих предприятий Донецкой Народной Республики. Об этом 24 августа в интервью Донецкому агентству новостей заявил первый заместитель генерального директора компании Анатолий Антоньев.

Сергей Прудников/ИЗВЕСТИЯ

«За пять лет мы должны вложить почти 12 млрд инвестиций», — заявил он.

Как пояснил первый замгендиректора компании, около 600 млн рублей уже вложили в модернизацию шахты «Заря» в городе Снежное. Около половины средств пошло на подготовку новой угольной лавы, а остальное — на обновление оборудования, уточнил Антоньев.

Кроме того, выделенные средства пойдут на развитие шахт, в том числе закупку техники и модернизацию мощностей.

В апреле 2024 года под управление «ИМПЭКС-ДОН» перешли четыре угольных предприятия ДНР: шахта «Комсомолец Донбасса» в Кировском, шахта «Прогресс» и «Шахта имени Л. И. Лутугина» в Торезе, а также шахта «Заря» в Снежном. Их передало инвестору правительством республики в соответствии с программой развития топливно-энергетического комплекса.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января президент России Владимир Путин заявил, что в 2023 году на комплексную программу развития исторических регионов России выделили более 1 трлн рублей. Глава государства отметил, что программа развития исторических регионов содержит почти 300 мероприятий и затрагивает все направления.