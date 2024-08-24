Германия, 24 августа, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали 15-летнего подростка после нападения мужчины с ножом на гостей фестиваля в городе Золинген (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия). Об этом 24 августа со ссылкой на собственные источники сообщила газета Bild.

Christoph Reichwein/Global Look Press

Полиция допросила молодого человека. По предварительным данным, он не является непосредственным исполнителем атаки. Подростка обвинили в том, что он не сообщил о запланированных преступлениях. По данным издания, разговор задержанного с неким человеком перед совершением преступления услышал свидетель, который связался с правоохранителями.

Также сообщается, что ​​следователям удалось обнаружить нож примерно в 200 м от места преступления. Не исключено, что именно это оружие использовалось при атаке.

Следователи продолжают выяснять мотивы преступника. Старший прокурор Маркус Касперс заявил, что атака могла быть актом терроризма.

Как сообщало ИА Регнум, вооружённый ножом мужчина вечером 23 августа напал на людей на городском празднике «Фестиваль многообразия», приуроченном к 650-летию Золингена. В результате не менее трёх человек погибли. Кроме того, пострадали как минимум восемь человек. По данным полиции, пятеро из них получили серьёзные ранения.

Преступник с места происшествия скрылся. Полиция Германии продолжает его поиски. Замглавы профсоюза германской полиции Михаэль Мертенс подчеркнул, что конкретных данных о нападавшем пока нет. По его словам, некоторые описания личности свидетелей противоречивы. Правоохранители считают, что злоумышленник действовал в одиночку.