Москва, 24 августа, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Следственный комитет завершил предварительное расследование дела о покушении на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян и телеведущую Ксению Собчак. Об этом 24 августа сообщил адвокат одного из фигурантов дела Дмитрий Джулай.

Artem Priakhin/Global Look Press Маргарита Симоньян

«Обвиняемые знакомятся с материалами дела. Объём довольно большой», ― сказал в беседе с ТАСС правозащитник.

Других подробностей он не привёл.

Джулай защищает Михаила Барышникова, которого следствие считает одним из организаторов преступления. Также по делу проходят ещё семь человек. Они находятся под стражей. Часть обвиняемых на момент совершения преступления были несовершеннолетними.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 августа из материалов дела стало известно, что с обвиняемым в подготовке покушений на Симоньян и Собчак провели очную ставку.

Попытку покушения на Симоньян и Собчак Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила в июле 2023 года. Сотрудники ведомства совместно с МВД и СК задержали в Москве и Рязанской области неонацистов из группировки «Параграф 88». Установлено, что подготовку к покушениям они осуществляли по заданию и под руководством Службы безопасности Украины (СБУ). Это обвиняемые подтвердили на допросе. За каждое убийство им обещали вознаграждение в размере 1,5 млн рублей.

Группировка занималась нападениями на людей «неславянской внешности». Затем с одним из её участников Михаилом Балашовым связался представитель СБУ и предложил поджигать релейные шкафы на территории России, а позднее — совершить заказное убийство Симоньян и Собчак.

3 июля текущего года в уголовном деле о подготовке покушения на главреда RT и телеведущую появились три новых фигуранта, включая ученика восьмого класса. Троих молодых людей — студента колледжа связи, монтажника и школьника— задержали по делу о хулиганстве 7 мая. Им избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. Следователи полагают, что задержанные связаны с неонацистской группировкой «Параграф 88».