Москва, 24 августа, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Мошенники убедили пенсионерку из Москвы обналичить сбережения, продать квартиру и взять кредит. В общей сложности она отдала аферистам более 17,7 млн рублей, сообщила 24 августа пресс-служба московской прокуратуры.

Иван Шилов ИА Регнум

Больше полугода телефонные мошенники выманивали у пенсионерки деньги. Так, в начале октября 2023 года москвичке позвонил незнакомец, который представился сотрудником Росреестра. Он сообщил женщине, что на распоряжение её счетами и квартирой на Ленинском проспекте выдана генеральная доверенность на некого мужчину. После этого аферист сообщил, что есть шанс защитить квартиру и сбережения, а также поймать злоумышленников. Для этого он предложил женщине продать недвижимость, а деньги перевести на якобы безопасные счета.

«После телефонных разговоров женщина обналичила сбережения и по указанию аферистов перевела их якобы на безопасные счета, после чего продала квартиру, полагая, что сделка фиктивная, передав полученные 15,5 млн рублей курьеру», — сообщила прокуратура Москвы.

Однако на этом мошенники не остановились. По указанию аферистов пенсионерка взяла кредит, который вместе с находившимися дома наличными деньгами перевела на мошеннические счета.

Теперь Гагаринская межрайонная прокуратура занимается установлением всех обстоятельств произошедшего.

В этой связи прокуратура города напоминает россиянам, что сотрудники банков, государственных и правоохранительных органов никогда не просят граждан снимать денежные средства и передавать их третьим лицам или переводить на определенные счета. Кроме того, никакие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по телефону не проводятся.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам II квартала 2024 года мошенники провели почти 257 тыс. операций, украв с банковских счетов граждан и компаний около ₽4,8 млрд.

В августе банкиры назвали три схемы мошенничества, нацеленные на пенсионеров. В ходе первой схемы злоумышленники по телефону представляются сотрудниками Социального фонда России. Они якобы обещают перерасчёт и увеличение пенсии. При втором варианте они рассказывают о фейковой акции, во время которой пенсионерам якобы предоставляют скидки на ЖКУ. Согласно третьей схеме, мошенники представляются страховой компанией и просят «продлить» полис ОМС.