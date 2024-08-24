Вандалы осквернили памятник Пушкину в Одессе после слов мэра города
После слов мэра Одессы вандалы осквернили памятник Пушкину надписью «Оккупант»
Одесса, Украина, 24 августа, 2024, 17:58 — ИА Регнум. В Одессе после слов мэра города Геннадия Труханова о недопустимости сноса памятника русскому поэту Александру Пушкину неизвестные осквернили монумент. Об этом 24 августа сообщило украинское издание «Страна. ua».
Вандалы обклеили бюст памятника, расположенного возле городской администрации, надписями «Оккупант» и «Хочу в музей к Кате». Имеется в виду императрица Екатерина II, памятник которой снесли в Одессе несколько лет назад.
Как сообщало ИА Регнум, 23 августа Труханов заявил о том, что памятник Пушкину в Одессе сносить не будут, потому что монумент является культурным наследием. Он напомнил, что приезжающие в город различные европейские делегации и туристы знают, кто такой Пушкин и что он жил и творил в Одессе, а также тот факт, что поэт находился в городе в ссылке. Мэр добавил, что памятник Пушкину есть в мотивационном досье в ЮНЕСКО.
В августе 2023 года Труханов заявлял, что решение о будущем памятника Пушкину в центре Одессы должны принимать жители города, многие из которых уважают поэта. Мэр отметил, что памятник установили на средства общины, причём его устанавливали сами одесситы, а не власти. Труханов также тогда добавил, что он выступает против сноса монумента.
В начала июля мэр города выступил за то, чтобы связанные с Россией памятники оставались на своих местах.
30 ноября 2022 года горсовет Одессы решил провести демонтаж памятника Екатерине II, установленный на Екатерининской площади в 1900 году. Его демонтировали в 1920 году, а в 2007 году вернули на место. К сносу монумента приступили в конце декабря. Тогда же в городе снесли памятник российскому полководцу Александру Суворову.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что город Одесса обязан своим существованием именно Екатерине II, а благодаря победам Суворова в Одессе и Измаиле эти города сохранялись и развивались. Дипломат добавила, что памятники выдающимся российским деятелям, снесённые киевским режимом в последние годы, вновь займут своё место.