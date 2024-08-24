Одесса, Украина, 24 августа, 2024, 17:58 — ИА Регнум. В Одессе после слов мэра города Геннадия Труханова о недопустимости сноса памятника русскому поэту Александру Пушкину неизвестные осквернили монумент. Об этом 24 августа сообщило украинское издание «Страна. ua».

(сс) Дмитро Ровчак

Вандалы обклеили бюст памятника, расположенного возле городской администрации, надписями «Оккупант» и «Хочу в музей к Кате». Имеется в виду императрица Екатерина II, памятник которой снесли в Одессе несколько лет назад.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа Труханов заявил о том, что памятник Пушкину в Одессе сносить не будут, потому что монумент является культурным наследием. Он напомнил, что приезжающие в город различные европейские делегации и туристы знают, кто такой Пушкин и что он жил и творил в Одессе, а также тот факт, что поэт находился в городе в ссылке. Мэр добавил, что памятник Пушкину есть в мотивационном досье в ЮНЕСКО.

В августе 2023 года Труханов заявлял, что решение о будущем памятника Пушкину в центре Одессы должны принимать жители города, многие из которых уважают поэта. Мэр отметил, что памятник установили на средства общины, причём его устанавливали сами одесситы, а не власти. Труханов также тогда добавил, что он выступает против сноса монумента.

В начала июля мэр города выступил за то, чтобы связанные с Россией памятники оставались на своих местах.

30 ноября 2022 года горсовет Одессы решил провести демонтаж памятника Екатерине II, установленный на Екатерининской площади в 1900 году. Его демонтировали в 1920 году, а в 2007 году вернули на место. К сносу монумента приступили в конце декабря. Тогда же в городе снесли памятник российскому полководцу Александру Суворову.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что город Одесса обязан своим существованием именно Екатерине II, а благодаря победам Суворова в Одессе и Измаиле эти города сохранялись и развивались. Дипломат добавила, что памятники выдающимся российским деятелям, снесённые киевским режимом в последние годы, вновь займут своё место.