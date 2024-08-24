Будапешт, 24 августа, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля «брюссельским [президентом США Джо] Байденом». Он заявил об этом 24 августа на политическом фестивале Tranzit, его выступление транслировала газета Magyar Nemzet.

Lev Radin/Global Look Press Жозеп Боррель

По словам главы венгерского МИД, власти ЕС резко раскритиковали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за визиты в Россию и Китай. Однако когда в Пекин на встречу с председателем КНР поехала премьер Италии Джорджа Мелони, критики не последовало, потому что «она поступила правильно».

«Здесь последовали очень детские и детсадовские реакции — вперёд послали брюссельского Байдена — Жозепа Борреля, который верит, что нам будет обидно, если совет глав МИД соберётся не на Пушкаш Арене (в Будапеште. — Прим. ред.), а где-то в Брюсселе… Нам всё равно», — сказал он.

Сийярто уточнил, что за проведение совета глав по-прежнему в Будапеште высказались 12 стран — участниц объединения, включая три крупнейших государства, пять стран заявили, что не поедут в Венгрию, и ещё восьми всё равно, где будет проходить мероприятие, мнение венгерской стороны глава евродипломатии учитывать отказался.

«Тогда Боррель сказал, что большинство за то, чтобы оно [заседание] прошло в Будапеште, и этими фантастическими математическими показателями всё закончилось», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа Хельсинки из-за позиции Будапешта по поддержке Киева отказался участвовать в неофициальных встречах ЕС в Венгрии во время председательства последней в Совете сообщества. Финские власти тогда назвали поддержку Украины одним из главных приоритетов внешней политики государства.

Замглавы МИД Польши Теофил Бартошевский 29 июля предложил Венгрии покинуть Евросоюз и НАТО для «союза» с Россией. Он также назвал политику венгерского премьера антиевропейской, антиукраинской и антипольской.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен 22 июля предложила задуматься над членством Венгрии в ЕС. По её словам, идеи и ценности венгерской стороны отличаются от идей сообщества.