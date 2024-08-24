Краснодар, 24 августа, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Концентрация нефтепродуктов или иных вредных веществ в пробах воды из зон купания у порта Кавказ находится в пределах нормы. Об этом 24 августа сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Показатели все в норме, превышения вредных веществ (по нефти. — Прим. ред.) нет. Микробиологические, санитарно-гигиенические, вирусологические показатели соответствуют установленному нормативу», — процитировало службу ТАСС.

Отмечалось, что забор проб проводился в районе пляжа посёлка Ильич в окрестностях порта.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины (ВСУ) 22 августа нанесли удар по железнодорожному парому с топливными цистернами в порту Кавказ. На борту находились 30 резервуаров.

В ходе атаки украинских войск пропал без вести один человек. По данным на 23 августа, поиски продолжаются. С атакованного парома спасли 17 человек. Четверых из них госпитализировали, остальные пострадавшие получают помощь амбулаторно.

В самом порту вводился особый режим. Сотрудники экстренных служб проводили работу по ликвидации разлива нефтепродуктов. Для этого пришлось приостановить на время работу Керченской паромной переправы.