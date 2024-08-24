Москва, 24 августа, 2024, 16:45 — ИА Регнум. В бывшей московской промзоне «Кунцево» в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будут построены детские сады и центр дополнительного образования. Об этом 24 августа рассказал заместитель мэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

По его словам, которые привели на сайте мэра и правительства столицы, общая площадь этих объектов составит более 11 тыс. кв. м и их строительством будет заниматься компания «Главстрой», которая реализует проект по застройке почти 16 га на территории бывшей промзоны.

«В рамках договора с городом инвестор построит два детских сада, рассчитанные на 100 и 350 воспитанников. Кроме того, он возведет центр дополнительного образования, к проектированию которого застройщик уже приступил. После ввода в эксплуатацию все указанные объекты общей площадью свыше 11 тыс. кв. м планируется передать городу», — сказал заммэра.

Ефимов отметил, что строительство ведётся у Молодогвардейской улицы неподалёку от станции метро «Молодёжная». В общей сложности здесь будет построено 610 тыс. кв. м различной недвижимости.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что правительство продолжает реализацию масштабной программы по реставрации памятников архитектуры. По его словам, в 2023 году удалось вернуть первоначальный облик ещё 220 историческим объектам.

За день до этого, 18 августа, мэр столицы сообщил, что в городе обновляют и создают скейт-парки, памп-треки, а также специальные трассы для активного отдыха. Собянин уточнил, что сегодня такого рода объекты имеются практически в каждом районе города.