Москва, 24 августа, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Панду Катюшу из Московского зоопарка поздравили с днём рождения. Об этом 24 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Всенародной любимице — панде Катюше из Московского зоопарка — исполнился год… Детеныш родился весом всего 150 г, а сегодня это 38-килограммовый медвежонок», — написал он в Telegram-канале.

По словам мэра, рождение панды стало уникальным событием. В России это первый случай, когда бамбуковые медведи приносят потомство.

В честь праздника панде Катюше подарили бамбуковый торт, украшенный листьями и морковью. На вершине торта установили большую единицу. Помимо этого, в вольере Катюши сотрудники зоопарка выложили поздравительную надпись из продуктов.

Как сообщили в пресс-службе Московского зоопарка, праздничные мероприятия по этому случаю продлятся неделю: с 24 по 30 августа. На территории зоопарка пройдут мастер-классы, экскурсии, квесты, лекции, показы фильма, традиционные китайские представления и флешмобы, в которых могут принять участие все желающие. Территорию зоопарка украсят в китайском стиле.

В конце июля ИА Регнум проинформировало о том, что в Московском зоопарке отметят дни рождения больших панд. Диндин 30 июля исполнилось семь лет, а Жуи 31 июля — восемь. Для посетителей по этому случаю подготовили ряд тематических экскурсий, квесты, мастер-классы, показы фильмов.

Панды Жуи и Диндин из Китая живут в Московском зоопарке с 2019 года. Их передали в честь 70-летия установления дипломатических отношений двух стран. В конце августа прошлого года родилась Катюша — детёныш большой панды.

В марте Катюшу впервые выпустили в экспозиционный вольер павильона «Фауна Китая», а 29 апреля, ей открыли доступ в уличный вольер. В Московском зоопарке сообщили, что панда, родившаяся в Москве, в возрасте четырёх лет уедет в Китай.