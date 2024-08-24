Махачкала, 24 августа, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Команда футбольного махачкалинского клуба «Динамо», вернувшись в дивизион Российской премьер-лиги (РПЛ), столкнулась с в «зашкаливающим» числом ошибок при судействе матчей, говорится в открытом письме, опубликованном 24 августа на сайте ФК.

Виталий Невар/ТАСС Ян Бобровский

За шесть матчей в рамках чемпионата клубу пришлось три раза обращаться в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза.

«К сожалению, праздник возвращения в элитный дивизион оказался омрачён для Дагестана неквалифицированным, с нашей точки зрения, судейством, которое порой зашкаливало за допустимый уровень возможных ошибок», — говорится в письме.

В клубе понимают, что даже в случае признания ошибок, не получится изменить итоги прошедших матчей, но надеются добиться справедливости и таким образом повлиять на арбитров. ФК отметил непоследовательность, которая создаёт атмосферу безнаказанности судей.

«С удивлением обнаружили, что рефери Ян Бобровский, совершивший, по мнению ЭСК, результативную ошибку (и не одну, по мнению множества известных специалистов, высказавшихся по данной теме) в матче третьего тура между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН», в шестом туре Мир РПЛ снова получил назначение главным арбитром», — заявили авторы письма.

ФК отметил, что ЭСК отстранила от судейства арбитра, назначившего пенальти в ворота «Динамо», но он пропустил только один тур. Клуб призывает отправлять рефери, которым не хватает квалификации, набираться опыта в низшие лиги, где игры проходят менее интенсивно.

Махачкалинское «Динамо» после шести туров находится на 11-м месте турнирной таблицы. Команда победила в одном матче, проиграла в трёх, а на двух встречах сыграла вничью.

Как передавало ИА Регнум, 5 августа спортивный журналист и комментатор Константин Генич раскритиковал судейство на встрече махачкалинского «Динамо» и нижегородского «Пари НН». Он выложил видео момента, после которого Боровский назначил 11-метровый в ворота дагестанской команды. На кадрах форвард нижегородцев Зе Турбо выбежал перед защитником Джемалом Табидзе и упал после столкновения. Генич назвал это «цирком».