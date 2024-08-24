Киев, 24 августа, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Взрывы прогремели во временно оккупированном киевским режимом городе Славянске, сообщило 24 августа издание «Украина. ру».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Взрывы в Славянске», — говорится в сообщении.

Минобороны России пока не подтверждало нанесение ударов по военным объектам в Славянске. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что ВС России наносят удары исключительно по используемым в военных целях объектам.

Как 24 августа проинформировало ИА Регнум, украинские СМИ писали о нескольких взрывах во временно подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне. Какие-либо подробности произошедшего не приводились.