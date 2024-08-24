Севастополь, 24 августа, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Взрывотехники уничтожили беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ), который ранее прибило к пирсу яхт-клуба «Юг» в Севастополе. Об этом 24 августа сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Максим Григорьев/ТАСС

«Плановое уничтожение беспилотника прошло штатно. Мероприятия прошли с соблюдением всех мер безопасности», — написал он в Telegram-канале.

При осмотре дрона специалисты обнаружили наличие боезаряда. Транспортировать беспилотник было опасно, поэтому его уничтожили на месте обнаружения.

Глава Севастополя поблагодарил всех участвовавших в операции пиротехников, а также сотрудников оперативных и экстренных служб.

Как передавало ИА Регнум, беспилотник обнаружили в воде у пирса яхт-клуба 24 августа. Развожаев предположил, что его подавили средства радиоэлектронной борьбы во время одной из атак на город.

В ночь на 16 августа средства ПВО перехватили и уничтожили над акваторией Чёрного моря беспилотники ВСУ самолётного типа. Кроме того, были поражены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крыма.