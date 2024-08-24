Монтевидео, 24 августа, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Все матчи профессиональных турниров, запланированные на текущие выходные, отменили в Уругвае после того, как защитник «Насьоналя» Хуано Искьердо потерял сознание на поле. Об этом 24 августа сообщили в Ассоциации по защите прав профессиональных футболистов Уругвая (MUFP).

Erica Martin/Global Look Press

Инцидент произошел 22 августа во время ответной игры 1/8 финала Кубка Либертадорес между «Насьоналем» и бразильским «Сан-Паулу». Спортсмен потерял сознание прямо на поле. Клуб сообщил, что после госпитализации у него выявили нарушение сердечного ритма. Искьердо поместили в отделение интенсивной терапии.

«Учитывая сложную ситуацию с состоянием здоровья Хуана Искьердо, мы объявляем о решении приостановить профессиональную футбольную деятельность, назначенную на эти выходные», — объявила ассоциация в соцсети X (бывший Twitter).

В организации подчеркнули, что ставят здоровье игрока в приоритет и будут следить за его состоянием. Там также выразили слова поддержки родственникам и родным спортсмена и заверили в готовности оказать необходимую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года футболист британской команды «Лутон Таун» Том Локьер потерял сознание во время матча чемпионата Англии против «Борнмута» и пережил остановку сердца. Отмечалось что это уже второй случай за год, когда Локьер терял сознание на поле. В мае он упал в обморок во время финального стыкового матча за выход в Премьер-лигу против «Ковентри».