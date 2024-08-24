Воронеж, 24 августа, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Власти Воронежской области ввели режим ЧС в трёх поселениях Острогожского района на время ликвидации последствий ночной атаки дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 24 августа губернатор региона Александр Гусев.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Он уточнил, что российские силы ПВО и средства РЭБ сбили над территорией области пять вражеских беспилотников. Падение обломков привело к пожару и детонации взрывоопасных объектов.

«Проведена эвакуация одного села и одного СНТ — всего около 200 человек. Развёрнут пункт временного размещения, но почти все жители разместились у родственников», — написал он в Telegram-канале.

В ходе атаки пострадали две женщины. Одна из них получила тяжёлые ранения, её госпитализировали, у второй только ссадины, она отказалась ложиться в больницу. По предварительным данным, гражданские здания не получили повреждений.

При этом беспилотники повредили линию электропередачи, что может привести к перебоям электроснабжения в одном селе. Электрики начнут ремонтные работы, когда получат разрешение от оперативных служб.

Губернатор отметил, что на утро 24 августа в месте ударов продолжалась детонация. Он призвал жителей не приближаться к обломкам дронов и не публиковать фото — и видеосъёмку с места ЧП.

«Оперативные службы, представители правительства области и районных властей находятся на месте происшествия», — подчеркнул Гусев.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 14 августа российские средства ПВО сбили над Воронежской областью 37 украинских беспилотников. В общей сложности над российскими регионами в ту ночь сбили 117 БПЛА и четыре тактические ракеты.