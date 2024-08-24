Киев, 24 августа, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Украинские формирования впервые применили ракету-дрон «Паляниця». Об этом 24 августа заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, его слова привело украинское издание «Страна. ua».

AP/TASS

Отмечается, что Зеленский не уточнил, на каком именно участке линии фронта это произошло. Характеристики ракеты-дрона также не уточняются.

На Украине слово «наляница» (укр. паляниця — разновидность украинского домашнего хлеба, выпекаемого в очаге) в 2022 году начали использовать в качестве шибболет-теста, «речевого пароля» для выявления людей, которым украинский язык фонетически не знаком. Название хлеба превратилось для украинских боевиков в маркер «свой-чужой», так как привыкший к фонетике и алфавиту русского языка человек автоматически выговаривает его с заметным для украинского уха акцентом.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 августа Зеленский записал видеообращение в Сумской области в районе реки Псел, откуда украинские формирования начали нападение на Курскую область. Глава киевского режима приурочил своё обращение ко Дню независимости Украины.

В апреле 2023 года украинские формирования впервые применили американский дрон-камикадзе Switchblade для удара по российской территории. Ориентировочная стоимость беспилотника составляет порядка шести тысяч долларов, он смог пересечь границу в районе Белгородской области, однако через 500 метров упал и взорвался. В результате этого никто не пострадал.