«Страна»: Зеленский заявил о первом применении ВСУ ракеты-дрона «Паляниця»
Киев, 24 августа, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Украинские формирования впервые применили ракету-дрон «Паляниця». Об этом 24 августа заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, его слова привело украинское издание «Страна. ua».
Отмечается, что Зеленский не уточнил, на каком именно участке линии фронта это произошло. Характеристики ракеты-дрона также не уточняются.
На Украине слово «наляница» (укр. паляниця — разновидность украинского домашнего хлеба, выпекаемого в очаге) в 2022 году начали использовать в качестве шибболет-теста, «речевого пароля» для выявления людей, которым украинский язык фонетически не знаком. Название хлеба превратилось для украинских боевиков в маркер «свой-чужой», так как привыкший к фонетике и алфавиту русского языка человек автоматически выговаривает его с заметным для украинского уха акцентом.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 августа Зеленский записал видеообращение в Сумской области в районе реки Псел, откуда украинские формирования начали нападение на Курскую область. Глава киевского режима приурочил своё обращение ко Дню независимости Украины.
В апреле 2023 года украинские формирования впервые применили американский дрон-камикадзе Switchblade для удара по российской территории. Ориентировочная стоимость беспилотника составляет порядка шести тысяч долларов, он смог пересечь границу в районе Белгородской области, однако через 500 метров упал и взорвался. В результате этого никто не пострадал.