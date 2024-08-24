Вашингтон, 24 августа, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» обменял российского вратаря Ярослава Аскарова в «Сан-Хосе Шаркс». Об этом 24 августа сообщалось на сайте лиги.

Tomi Hänninen/Global Look Press Ярослав Аскаров

«Я считаю, что это действительно большой день для нашего клуба. Получить в команду такого игрока действительно захватывающе», — приводятся слова генерального менеджера «Шаркс» Майка Гриера.

Аскаров подписал двухлетний контракт на 4 млн долларов. Его действие начнётся с сезона 2025-26.

Вместе с россиянином клуб получил нападающего Нолана Бурка и право выбора в третьем раунде драфта 2025 года. Команду «Нэшвилла» пополнил вратарь Магнус Хрона и форвард Давид Эдстрем. Клубу также перешло выбора в первом раунде драфта 2025 года.

Аскаров был выбран «Нэшвиллом» на драфте 2020 года под общим 11-м номером. За команды клуба он играл с сезона-2022/23, всего в НХЛ провёл три матча. В Континентальной хоккейной лиге Аскаров выступал за СКА из Санкт-Петербурга.

В составе сборной России в возрасте 18 лет 4 месяцев и 20 дней стал самым молодым голкипером-дебютантом, побив рекорд Андрея Василевского. На следующие день стал самым молодым вратарём в истории национальной команды, одержавшим победу по буллитам.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля нападающий Евгений Кузнецов, выступавший за клубы НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз», подписал контракт со СКА. Соглашение с хоккеистом рассчитано на четыре года и будет действовать до конца сезона 2027/28. Ранее Кузнецов расторг контракт с «Каролиной» и получил статус неограниченно свободного агента.

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