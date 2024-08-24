Киев, 24 августа, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Снайпера сил специальных операций Украины обвинили в передаче российской стороне данных для удара российской армии по его подразделению, следует из постановления Шевченковского районного суда в Киеве, которое 23 августа привело издание «Страна. ua».

Federico Gambarini/Global Look Press

«Погибли и получили ранения военнослужащие, в том числе из числа руководящего состава», — следует из документа.

В материалах дела говорится, что украинский военный передавал российской стороне координаты дислокации сослуживцев, по которой 19 ноября 2023 года российская армия нанесла удар оперативно-тактическим комплексом «Искандер». В результате потери ВСУ на авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике составили несколько командиров восьмого полка ССО.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военнопленные систематически рассказывают о пренебрежительном отношении к ним со стороны командиров ВСУ. Пленный украинец Андрей Гусляков 24 августа заявил, что Вооружённые силы Украины открыли огонь по своим сослуживицам, когда те решили сдаться в плен.

В июле другой боец ВСУ Сергей Наталенко рассказал, как его расстреляли сослуживцы при попытке сдаться в Торецке (ДНР). Российские военные вынесли раненого украинского бойца на руках. Позднее медики оказали ему необходимую помощь.