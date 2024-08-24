Севастополь, 24 августа, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) прибило к пирсу яхт-клуба «Юг» в Севастополе. Об этом 24 августа сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

«Беспилотник, предварительно, с полным боезарядом. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь», — написал он в Telegram-канале.

Территорию клуба оцепили, посетителей и персонал эвакуировали. Специалисты решают, производить подрыв дрона на месте или транспортировать для дальнейшего уничтожения.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 16 августа средства ПВО перехватили и уничтожили над акваторией Чёрного моря беспилотники ВСУ самолётного типа. Кроме того, были поражены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крыма.

9 августа российские военные уничтожили три беспилотника и три безэкипажных катера ВСУ. В тот же день над черноморской акваторией ВС России перехватили украинскую противокорабельную ракету «Нептун». Её уничтожили далеко от побережья.