Москва, 24 августа, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Один из супругов может перевести деньги в криптовалюту, пытаясь уменьшить долю совместно нажитого имущества для раздела при разводе. Но эти средства нужно делить поровну, если иное не указано в брачном договоре, рассказал председатель совета коллегии адвокатов «Андреев, Бодров, Гузенко и Партнёры» Андрей Андреев.

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

«Появление криптовалюты внесло определённые сложности в этот [бракоразводный] процесс. Нередки случаи, когда перед разводом супруги переводят семейные накопления на криптовалютные кошельки или на биржи, расположенные за пределами российской юрисдикции», — процитировало юриста 24 августа «РИА Новости».

В таких случаях второму супругу необходимо доказать в суде, что переводы средств в криптовалюту проводили для уменьшения размера совместно нажитого имущества. Адвокат рекомендовал документировать каждый шаг мужа или жены, чтобы собрать максимум доказательств, в том числе выписки из кошельков, транзакции и переписку.

Андреев также посоветовал при разводе нанимать профессионалов и независимых экспертов, которые обладают необходимыми знаниями в вопросе цифровых платежей.

Как передавало ИА Регнум, в августе Верховный суд России рассмотрел спор разводившихся супругов о разделе двух однокомнатных квартир. Муж в период брака приобрёл недвижимость, оформив её на мать. Суды первых инстанций сочли, что это имущество не следует делить, но ВС принял противоположное решение.